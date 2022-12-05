محامية راشد الخياري " موكلي مصاب بورم في الصدر

قالت المحامية إيناس الحراث عضو هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري إنّها قامت اليوم بمعية المحامي عبد الرؤوف أبا بزيارة منوبها المودع في سجن المرناقية منذ أكثر من 4أشهر.

وقالت أن منوبها أعلمهم بإصابته بورم على مستوى الصدر.





وقالت إلى أنّ منوبها تلقى زيارة خمسة أطباء مختلفين في خمسة أيام متتالية اكتفوا بمعاينة الورم دون أن يقترح أي منهم علاجا و أنه حتى اليوم لم يتلق أي دواء و لم يخضع إلى أي فحص جدي والورم يواصل التضخم.



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وقالت إلى أنّ منوبها تلقى زيارة خمسة أطباء مختلفين في خمسة أيام متتالية اكتفوا بمعاينة الورم دون أن يقترح أي منهم علاجا و أنه حتى اليوم لم يتلق أي دواء و لم يخضع إلى أي فحص جدي والورم يواصل التضخم.