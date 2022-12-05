سامي الطاهري: لن نكون كبش نطيح لموسي أو راشد الغنوشي أو قيس سعيد"

قال الأمين العام لاتحاد الشغل سامي الطاهري في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان الاتحاد لن يجيب على هستيريا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وأضاف " قلناها مرارا وتكرارا لن نكون كبش نطيح لموسي أو راشد الغنوشي أو قيس سعيد للبقاء في السلطة".



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وأكد الطاهري ان الاتحاد يطالب بتغيير الحكومة الحالية مضيفا " نعرفو 10 وزراء والبقية يمروحو" متابعا " لا علاقة للحكومة بالانتخابات التي يمكن تاجيلها كذلك".وكانت عبير موسي عبّرت عن خيبة املها من الخطاب الاخير للامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.وقالت موسي في ندوة صحفية بصفاقس بمناسبة احياء الذكرى 70 لاغتيال الشهيد فرحات حشاد بعنوان الحزب الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل "تاريخ مشترك من اجل الدولة الوطنية" أنها قدمت الميثاق السياسي للاتحاد والذي يضمّ 6 نقاط والتي اهمها القطع مع نظام الاخوان مشيرة انها اتصلت شخصيا برئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من أجل تمرير هذه النقطة ضمن المكتب التنفيذي وانه وعدها بفعل ذلك لكن دون جدوى قائلة "الى اليوم لم ترد علينا اي إجابة" .واضافت عبير موسي انه كان على اتحاد الشغل ان يلعب دوره قبل الاستفتاء وقبل صياغة "هذا الدستور الكارثي لكنه خذلنا وخذل الشعب التونسي وصمت خلال صدور المرسوم 55 الذي لا علاقة له بالمعايير الدولية .