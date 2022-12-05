بوتين يوقع على قانون يفرض حظرا شاملا على الدعاية للمثلية الجنسية


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 18:01 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال).


وتم إدخال تعديلات على قانون "المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات" وغيره من الوثائق. ووفقا لهذه التعديلات، تم بعد الآن منع بشكل كامل مثل هذه الدعاية على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية.

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على سبيل المثال، بات ممنوعا منح ترخيص العرض، لأي فيلم يروج للعلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتغيير الجنس.

ويمنع القانون كذلك، نشر مثل هذه المعلومات والمواد بين القاصرين. ووفقا للقانون بات بمقدور الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات "روس كومنادزور"، ضم الموارد التي تروج للبنود المذكورة أعلاه إلى السجل الموحد للموارد الالكترونية المحظورة. ويمنع القانون كذلك بيع أي بضائع "محلية ومستوردة" عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه.
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ويفرض القانون المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه.

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