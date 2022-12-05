سيدات ورجال اعمال تونسيين يسعون الى التموقع على مستوى السوق الافريقية

من مبعوثة "وات" خديجة البوسالمي - يسعى عدد من رجال ونساء الأعمال من تونس الى تعزيز تموقعهم على مستوى السوق الإفريقية في ظل تشجيعات حكومية وكذلك انفتاح السوق الافريقية بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.





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ويتطلع صاحبات وأصحاب الأعمال، الذين وصلوا، مساء أمس الأحد، الى العاصمة الايفوارية أبيدجان، في إطار بعثة اقتصادية تنظمها كفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية، "كوناكت الدولية"، وتضم حوالي 70 مستثمرا ينشطون في الصناعات الغذائية والصحية والمعدنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتأمين والمقاولات، الى النفاذ الى هذه السوق من خلال عقد شراكات في عدة قطاعات اقتصادية لاسيما الصناعات الصيدلية والمقاولات والنقل والصحة والصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية.وتهدف هذه البعثة الاقتصادية إلى استكشاف القطاعات ذات الإمكانات التصديرية العالية بالإضافة إلى دراسة تمركز الشركات التونسية في الكوت ديفوار.ويشمل برنامج هذه البعثة الاقتصادية، التي تنتظم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاقتصاديين الايفواريين وتتواصل حتى 8 ديسمبر 2022، عقد ورشات عمل مع الجانب الايفواري حول مناخ الأعمال (تصدير وتواجد محلي/استثمار والضرائب والنقل واللوجستيك والتمويل..) ولقاءات اعمال رسمية على اعلى مستوى مع كبار المسؤولين والوزراء الايفواريين وزيارات لمؤسسات ومناطق صناعية الى جانب تنظيم منتدى اقتصادي تونسي ايفواري.كما سيؤدي الوفد التونسي زيارات ميدانية للتعرف على نشاط ميناء أبيدجان وقرية تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبيوتكنولوجيا وكذلك مجمع مهني والأقطاب الاقتصادية الإيفوارية..يشار الى ان تونس تعد المزود الأول للكوت ديفوار بعديد المنتجات مثل الاسمنت الأبيض والجبس وزيت الزيتون.. وتمثل شريكا استراتيجيا لتونس وهي الحريف الأول في افريقيا جنوب الصحراء والثالثة في القارة بعد الجزائر وليبيا والمغرب.