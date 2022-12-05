الدستوري الحر: النيابة العمومية قررت الرجوع في قرار حفظ قضية تقدم بها الحزب سنة 2018 ضد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز و"حركة النهضة"


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 11:52 قراءة: 0 د, 47 ث
      
بلاغ صحفي - على إثر تمسك الحزب بمتابعة الشكاية التي قدمها في 16 ماي 2018 وتم حفظها دون وجه حق في 15 ماي 2019 ضد راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز و"حركة النهضة" في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية،


وتبعا لإعلان هيئة الدفاع الانطلاق في إجراءات القيام بالقضية على المسؤولية الخاصة لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة من قبل المشتكى بهم وشركائهم،

..

.

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت بعد الاطلاع على الأبحاث، الرجوع في قرار الحفظ المؤقت المؤرخ في 15 ماي 2019 وإضافة نسخة الأبحاث المجراة في الملف المقدم من الحزب الدستوري الحر لملف القضية المنشورة حاليا أمام قاضي التحقيق في نفس الموضوع وطلبت سماع العارضة وتلقي مالها من مؤيدات،

وتم تحديد موعد لسماع الاستاذة عبير موسي بصفتها الممثلة القانونية للحزب وتلقي ما لديها من مؤيدات في الملف.
..
...


وسيطلع الحزب الرأي العام على كافة المستجدات في الإبان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257895



World cup
  16:00 Japon - Croatie
  20:00 Brésil - Corée

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 05 ديسمبر 2022 | 11 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:17 07:17 05:45
Babnet
19°
 Babnet21° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1521°-1322°-1326°-16
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   