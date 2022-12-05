بلاغ صحفي - على إثر تمسك الحزب بمتابعة الشكاية التي قدمها في 16 ماي 2018 وتم حفظها دون وجه حق في 15 ماي 2019 ضد راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز و"حركة النهضة" في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية،







وتبعا لإعلان هيئة الدفاع الانطلاق في إجراءات القيام بالقضية على المسؤولية الخاصة لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة من قبل المشتكى بهم وشركائهم،



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يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت بعد الاطلاع على الأبحاث، الرجوع في قرار الحفظ المؤقت المؤرخ في 15 ماي 2019 وإضافة نسخة الأبحاث المجراة في الملف المقدم من الحزب الدستوري الحر لملف القضية المنشورة حاليا أمام قاضي التحقيق في نفس الموضوع وطلبت سماع العارضة وتلقي مالها من مؤيدات،



وتم تحديد موعد لسماع الاستاذة عبير موسي بصفتها الممثلة القانونية للحزب وتلقي ما لديها من مؤيدات في الملف.

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وسيطلع الحزب الرأي العام على كافة المستجدات في الإبان.



وتبعا لإعلان هيئة الدفاع الانطلاق في إجراءات القيام بالقضية على المسؤولية الخاصة لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة من قبل المشتكى بهم وشركائهم،يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت بعد الاطلاع على الأبحاث، الرجوع في قرار الحفظ المؤقت المؤرخ في 15 ماي 2019 وإضافة نسخة الأبحاث المجراة في الملف المقدم من الحزب الدستوري الحر لملف القضية المنشورة حاليا أمام قاضي التحقيق في نفس الموضوع وطلبت سماع العارضة وتلقي مالها من مؤيدات،وتم تحديد موعد لسماع الاستاذة عبير موسي بصفتها الممثلة القانونية للحزب وتلقي ما لديها من مؤيدات في الملف.وسيطلع الحزب الرأي العام على كافة المستجدات في الإبان.