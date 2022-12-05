صحفيون بوكالة تونس إفريقيا للأنباء يدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة

أعلن ثلاثة صحفيين من وكالة تونس أفريقيا للأنباء دخولهم بداية من اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2022 في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجا على إقصائهم من قائمة 33 صحفيا الذين تمت تسوية وضعياتهم، مؤخرا، بمؤسسات الإعلام العمومي بعد عناء طويل.





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وأوضح الصحفيون خميس بن بريك ومهدي بن رجب وإيناس لاحج أن الحكومة نقلا عن وزير الشؤون الاجتماعية بررت قرار استثنائهم من التسوية بتعلة وجود بحث أمني في حقهم، في حين نأت وزارة الداخلية بنفسها عن هذا اللغط وأكدت أنه لا يوجد في حقهم أي مانع قانوني للانتداب.وتابعوا انه رغم مطالبة النقابة الوطنية للصحفيين من الحكومة بإعادة استشارة وزارة الداخلية لرفع هذا اللبس بقيت الحكومة تماطل في إرسال مراسلة لاستشارة وزارة الداخلية، وظلوا منذ أكثر من شهر معطلين عن العمل.واعتبر الصحفيون أن ما حصل في حقهم يعد جريمة نكراء وانتهاكا جسيما لأبسط حقوق الإنسان وتعديا على الحق الدستوري في العمل وعليه قرروا خوض كل أشكال الاحتجاج بشكل تصعيدي من أجل رفع هذه المظلمة المهينة.ودعا الصحفيون كل الصحفيين الأحرار إلى الانضمام إلى تحركهم دفاعا عن كرامة زملائهم في وجه هذا التعسف والظلم.المصدر شمس