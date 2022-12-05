لفت نظر لإذاعة "كرامة أف.أم" بعد دعوة مترشح للتشريعية لبرنامج غير مخصّص للحملة الانتخابية


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 10:49 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "كرامة أف.أم" من أجل خرق تمثل في دعوة مترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022 للمشاركة في برنامج غير مخصّص للحملة الانتخابية.


وأضافت (الهايكا)، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا الخرق سجل في حلقة 27 نوفمبر 2022 من البرنامج التحليلي لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأسترالي، وذلك في مخالفة لأحكام الفصل 23 من القرار التوجيهي للهيئة والمؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والذي ينص على أن "تلتزم وسائل الإعلام بعدم دعوة المترشحات والمترشحين في البرامج غير المخصصة للحملة الانتخابية".

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ودعت الهيئة إذاعة "كرامة أف.أم" إلى سحب المقطع المتعلق بمداخلة المترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022 من الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها.

كما ذكرت الهيئة الإذاعة بضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والترتيبية التي تضبط قواعد التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية من خلال عدم دعوة المترشحين والمترشحات للانتخابات التشريعية في البرامج غير المخصّصة للحملة الانتخابية.
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