رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 على موكب إحياء الذكرى السبعين لاغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد، وذلك بضريح الشهيد بالقصبة بحضور أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، رفقة عدد من أفراد عائلة الشهيد.











