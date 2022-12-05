أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 على موكب إحياء الذكرى السبعين لاغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد، وذلك بضريح الشهيد بالقصبة بحضور أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، رفقة عدد من أفراد عائلة الشهيد.
رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد
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الاثنين 05 ديسمبر 2022 | 11 جمادي الأول 1444
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