رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 09:15 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 على موكب إحياء الذكرى السبعين لاغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد، وذلك بضريح الشهيد بالقصبة بحضور أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، رفقة عدد من أفراد عائلة الشهيد.




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