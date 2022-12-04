النادي الافريقي ينعى حمادي بوصبيع

تُوفي فجر اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي ورجل الأعمال، حمادي بوصبيع.





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وقد ترأس حمادي بوصبيع النادي الإفريقي في موسم 1987-1989، ثمّ موسم 1993-1994. وشغل أيضا في الستينات خطّة مدير البنك المركزي، ثم تولّى منصب نائب المحافظ.وفي هذا السياق، نشر النادي الإفريقي اليوم، تدوينة عبر "فيسبوك"، ترحّم فيها على حمادي بوصبيع، مؤكّدا أنّه "لم يكن أحد رؤساء النادي فحسب، بل كان داعمه الأوّل على مرّ العقود وأبا روحيا يستنير به الجميع"."إنا لله وإنا إليه راجعون"