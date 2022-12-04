النادي الافريقي ينعى حمادي بوصبيع


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 09:52 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تُوفي فجر اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي ورجل الأعمال، حمادي بوصبيع.


وقد ترأس حمادي بوصبيع النادي الإفريقي في موسم 1987-1989، ثمّ موسم 1993-1994. وشغل أيضا في الستينات خطّة مدير البنك المركزي، ثم تولّى منصب نائب المحافظ.

..

.

وفي هذا السياق، نشر النادي الإفريقي اليوم، تدوينة عبر "فيسبوك"، ترحّم فيها على حمادي بوصبيع، مؤكّدا أنّه "لم يكن أحد رؤساء النادي فحسب، بل كان داعمه الأوّل على مرّ العقود وأبا روحيا يستنير به الجميع".
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

..
...



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 257849

Goldabdo  (Tunisia)  |Dimanche 04 Decembre 2022 à 10h 01m |           
صاحب مصنع البيرة في تونس.



World cup
  16:00 France - Pologne
  20:00 Angleterre - Senegal

En continu...

Toutes les news...
الأحد 04 ديسمبر 2022 | 10 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:16 05:44
Babnet
15°
 Babnet20° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1323°-1422°-1520°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   