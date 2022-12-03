عايدة عرب: وديع الجريئ روّح للبلاد..ومن حاكمه عوض القضاء ماذا يشعر الان ؟؟

قالت الاعلامية الرياضية عيادة عرب في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ عاد الى بلاده رغم كم التهم التي الصقت به.

واضافت عايدة عرب " أما إنك تنسبلو قضايا و اتهامات من غير دلائل و لا مؤيدات و إنك تحاكمّو و تنصب روحك قاضي و تولّي تشوف فيه محبوس فهذا غير مقبول! ".



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وكان وفد المنتخب الوطني التونسي حط الرحال فجر يوم الجمعة بمطار تونس قرطاج بعد نهاية مشاركته في مونديال قطر 2022.وكان رئيس الجامعة وديع الجريء على رأس الوفد وأول المغادرين لمحطة الوصول ." نّجم تنقد رئيس الجامعة على ادارته للجامعة و الا على نتائج المنتخبات و الا على إلّي تحب في علاقة بمهمتّو كرئيس جامعة. من حق الصحافة و خدمتها أنها تطالبو بتقييم النتائج و تساءلوا على أسباب عدم تحقيق الهدف.أما إنك تنسبلو قضايا و اتهامات من غير دلائل و لا مؤيدات و إنك تحاكمّو و تنصب روحك قاضي و تولّي تشوف فيه محبوس فهذا غير مقبول!وديع الجاري، رئيس الجامعة أما وديع الجاري زادا بو عائلة و عندو صغار و عندو زادا أب و والدة و ناس يهمها مصيرو و من غير المعقول تتنصبلو المشانق في بعض البلاتوات من غير مبررات!وديع الجاري روح للبلادو و استأنف نشاطو في الجامعة و انتوما كيفاش تحسّو في رواحكم إلّي حاكمتوه في بلاصة القضاء؟؟!!!و السلام بالعافية!"