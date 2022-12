Avec les deux fonctions de travail et de repos, TIGGO 8 PRO remporte les éloges des médias dans de nombreux pays

Communiqu de Presse - Rcemment, Chery, en tant que fournisseur de vhicules pour les mdias participant la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, a reu les apprciations aimables des amis des mdias de nombreux pays. Ils ont ajout que leur couverture de la Coupe du monde serait efficacement facilite par la force des services de vhicules fournis par Chery. En outre, ils ont particulirement fait l'loge de la configuration technologique luxueuse et des siges confortables de modles tels que TIGGO 8 PRO.





Chery offre un soutien indispensable aux amis des mdias qui assistent la Coupe du monde grce au service de vhicule

Avec une force exceptionnelle, TIGGO 8 PRO montre sa qualit phare

Organise tous les quatre ans, la Coupe du monde non seulement attirera des centaines de millions de tlspectateurs dans le monde via la tlvision, lInternet et d'autres canaux, mais rassemblera galement des millions de fans sur la scne pour encourager l'quipe qu'ils soutiennent. Cependant, en tant que le plus petit pays hte de la Coupe du monde jusqu' prsent, le Qatar doit naturellement subir une grande preuve de sa capacit d'accueil.Avec de nombreux journalistes sportifs de centaines de pays et de rgions au Qatar, il est crucial de rsoudre le problme de leur transport. La Coupe du monde compte un total de 64 matches en 28 jours de match, avec 8 stades assurant tous les matches non seulement dans la capitale Doha, mais galement dans certaines des villes environnantes, comme le stade Al Bayt, qui accueillera le match d'ouverture Alcor, 60 kilomtres de Doha.Dans le but de s'assurer que nos amis des mdias peuvent arriver sur les lieux temps, et de leur offrir un voyage sre et confortable, Chery organisera en temps opportun une flotte de luxe dirige par TIGGO 8 PRO pour fournir des services de vhicules aux mdias des pays concurrents du Moyen-Orient, de l'Amrique latine, de l'Afrique et d'autres rgions pendant la Coupe du monde. Cela marque galement que les produits de la srie TIGGO 8 PRO escorteront nouveau la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 aprs tre devenus les vhicules de scurit du Qatar.TIGGO 8 PRO, un modle phare de la famille Tiggo de Chery, est un SUV commercial de luxe et de taille moyenne 7 places. Grce la qualit de ses produits luxueux et son excellente configuration technologique, il offrira aux professionnels des mdias de la Coupe du monde une exprience phare exclusive.Dans les commentaires des mdias, il a t particulirement mentionn qu'ils taient profondment impressionns par lespace spacieux et confortable et la configuration technologique luxueuse de TIGGO 8 PRO. Avec ses dimensions de SUV standard de taille moyenne de 4722/1860/1705 mm et sa disposition 5+2 places, il offre une combinaison d'espace plus flexible et polyvalente, ce qui permet non seulement de placer plus facilement divers quipements et appareils de diffusion en direct de forme irrgulire, mais aussi de le transformer en un atelier mobile en quelques secondes.De plus, les siges ergonomiques en cuir de TIGGO 8 PRO provenant des meilleurs fournisseurs mondiaux non seulement offrent un soutien puissant, mais s'adaptent galement parfaitement au corps humain, permettant ainsi une exprience confortable comme s'asseoir sur un canap de luxe. En outre, quip d'un son surround 8 haut-parleurs de marque SONY, de lumires d'ambiance multicolores et d'un puits de lumire panoramique surdimensionn, TIGGO 8 PRO non seulement renforce le sentiment de luxe, mais offre galement un espace calme et priv o les amis des mdias occups peuvent se reposer temporairement.En tant que modles phares de Chery, les produits de la srie TIGGO 8 reprsentent la dernire technologie et le processus le plus avanc de Chery, et assume la mission de la marque Chery vers le haut. Sur la scne internationale o la Coupe du monde attire l'attention mondiale, que ce soit en tant que vhicule mdiatique pour la Coupe du monde ou en tant que vhicule d'aide au dpartement de la scurit du Qatar, Chery dmontre le charme unique de son produit et la valeur de sa marque avec sa force.