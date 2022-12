Chery a réussi à coopérer avec Qatar Airways pour dynamiser conjointement la fête du football 2022

Chery et Qatar Airways, combinaison puissante, attirent l'attention du public

Les vhicules Chery se chargeront de la mission importante de voyage avec son meilleur service

En tant que premire entreprise en Chine matriser les technologies cl de l'automobile grce une R&D indpendante et ladhsion au concept de dveloppement "Établir l'entreprise base sur la technologie ", Chery a tabli 5 centres de R&D travers le monde, avec une solide quipe de R&D de 7 000 personnes et plus de 14 000 brevets autoriss, et a obtenu le soutien de 10 millions de consommateurs dans le monde.Premire marque automobile chinoise se lancer dans l'internationalisation, Chery est non seulement la premire entreprise automobile exporter annuellement plus de 200 000 vhicules, mais a galement maintenu une position de leader en termes d'exportation pendant 19 annes conscutives. Jusqu' prsent, avec plus de 2 millions de clients l'tranger, les produits de Chery ont t exports dans plus de 80 pays et rgions du monde.Qatar Airways, partenaire de Chery, a une histoire de prs de 30 ans. Il est connu pour son excellent service dans le monde entier. Selon la liste 2022 des meilleures compagnies ariennes du monde publie par Skytrax, une organisation britannique de notation du transport arien, Qatar Airways a remport le champion pour la septime fois, ainsi que huit autres prix, dont ceux de la meilleure classe affaires, du meilleur sige en classe affaires et du meilleur repas dans le salon de classe affaires.En tant que marque automobile avec la croissance la plus rapide au Qatar ces dernires annes, Chery est devenue un exemple clbre de la Chine au Qatar avec ses produits rputs et son concept de service centr sur lutilisateur . Le chef de Qatar Airways a exprim sa haute apprciation pour les ralisations de Chery au Qatar et dans tout le Moyen-Orient. En ce qui concerne la coopration avec Chery pour la premire fois lors de la Coupe du monde, il a dclar : nous sommes tout fait prts pour que les fans du monde entier puissent assister au plus grand spectacle sportif de notre plante. .La Coupe du monde quadriennale reprsente la plus haute distinction du football et est toujours l'vnement international le plus prestigieux et le plus influent. La Coupe du monde 2022 se droulera dans un pays asiatique pour la deuxime fois en une dcennie, aprs la Coupe du Monde Core du Sud/Japon 2002, et constituera un projet national pour le Qatar, qui entre pour la premire fois au Moyen-Orient.En plus des 32 quipes nationales participant au tournoi, la Coupe du monde dclenchera galement une rue sur les voyages pendant prs de deux mois dans le monde entier. On dit que les rservations de vols actuelles vers le Qatar sont multiplies par dix dans 10 pays, dont les Émirats arabes unis, le Mexique, l'Argentine et l'Espagne. En particulier, les rservations de vols directs vers le Qatar depuis le Mexique ont t multiplies par 79, tandis que celles depuis l'Argentine et l'Espagne par 77 et 53 fois respectivement.On s'attend ce qu'il y ait 1,2 million de visiteurs au Qatar pendant cette Coupe du monde, et l'augmentation soudaine du nombre de visiteurs exercera une pression sur les transports et les voyages au Qatar. En tant que fournisseur de vhicules officiels dsigns, Chery fournira un service de navette pour Qatar Airways pendant la Coupe du monde afin d'attnuer les difficults de voyage pendant la Coupe du monde avec les produits luxueux et confortables et le meilleur service. En outre, Chery fournira galement des vhicules aux mdias nationaux de plusieurs quipes participantes pour leur permettre darriver temps au lieu de match et leur offrir un trajet silencieux et confortable, servant de bureau mobile et de salle de repos.Profitant de loccasion, Chery senracinera dans le march du Moyen-OrientLe Qatar joue un rle trs important dans la poursuite de l'internationalisation de Chery. En tant que le plus grand fabricant et exportateur de gaz naturel liqufi au monde, le Qatar, pays riche, est un point chaud pour les plus grandes marques automobiles du monde. De plus, le Qatar est une porte d'entre importante vers le Moyen-Orient en raison de son appartenance des organisations internationales telles que la Ligue des États arabes et le Conseil de coopration du Golfe (CCG).Au cours des dernires annes, c'est en senracinant au Qatar que Chery espre mener bien sa mission de s'implanter sur le march du Moyen-Orient. En tant que projet national du Qatar, la Coupe du monde est une fentre permettant au Qatar de se connecter au monde. En cooprant avec Qatar Airways pendant la Coupe du monde, Chery dmontrera son excellente force de produit et son concept de service suprme aux clients mondiaux.En outre, Chery lancera galement diverses activits pour les utilisateurs pendant la Coupe du monde sous le thme " Vivez la passion avec Chery " pour amliorer l'image de marque de Chery de tous leurs aspects, notamment en s'emparant d'espaces publicitaires dans les aroports, en illuminant les emblmes des villes tels que la Tour Torche et en parrainant et soutenant diverses activits de bien-tre public lies au football, afin que le monde entier puisse voir la prsence de Chery partout sur le terrain de la Coupe du monde.À l'approche de la Coupe du monde, Chery est prt senraciner sur le march du Moyen-Orient, illustrer pleinement sa vision de "Better Together" dans le processus d'internationalisation et s'efforcer d'atteindre l'objectif d'entreprise de devenir une marque de classe mondiale.