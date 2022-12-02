العثور على جثة عشريني متدلّية من شجرة في القيروان


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 20:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان وسط تونس، بالتحقيق للكشف عن ملابسات وفاة شاب عشريني عثر على جثته صباح الجمعة متدلية من شجرة بضيعة فلاحية في مدينة السبيخة.


وتفيد الأبحاث الأولية بأن أحد الرعاة تفطن صباح اليوم إلى الجثة بضيعة فلاحية بالسبيخة.

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وقالت إذاعة "موزاييك" إنه أعلم قوات الأمن الذين حلوا بالمكان رفقة ممثل النيابة العمومية الذي قام بمعاينة جثة الهالك، مشيرة إلى أنه أصيل المنطقة.

وأذن ممثل النيابة العمومية بإيداع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة وتاريخها.

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