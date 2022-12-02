القطب القضائي لمكافحة الارهاب يستدعي البحيري لسماعه كمتهم في هذه القضية

وجه اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة،استدعاء لوزير العدل سابقا والقيادي بالنهضة نور الدين البحيري لسماعه كمتهم فيما عرف بملف افتعال وثائق وجوازات سفر لشخص سوري ارتكب قضية ارهابية خارج أرض الوطن وفق ما ورد في ملف القضية والتحريات .







وللتذكير فأن ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اذن بفتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل "إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم باي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة" وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك



