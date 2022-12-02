وديع الجريء يرأس اجتماعا بمقر الجامعة

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" إثر عودة بعثة المنتخب التونسي من قطر، ترأس الدكتور وديع الجريء ظهر يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 , اجتماعا أولا بحضور رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ورئيس لجنة المسابقات والكاتب العام للجامعة والمدير العام للحي الوطني الرياضي الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ، وقد أكد طارق الفرجاوي المدير العام لمؤسسة الحي الوطني الرياضي أن الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس لا يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية شهر جانفي 2023 , علما أن ملعب المنزه كذلك يشهد أشغالًا و لا يمكنه أن يحتضن مقابلات رياضية .إثر ذلك انعقد اجتماع هيئة الطوارئ وقد تقرر ما يلي :- إستئناف نشاط الرابطة المحترفة الاولى انطلاقا من يوم 11 ديسمبر 2022 من خلال تعيين المقابلات المؤجلة وذلك باحترام تسلسل مختلف الجولات .- توجيه مراسلة من الرابطة المحترفة لكرة القدم الى فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي لاختيار ملعب لاحتضان مقابلاتهم الرسمية خارج الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس وذلك الى حدود نهاية شهر جانفي 2023 ، موعد جاهزية الملعب .- تأجيل مقابلة السوبر المبرمجة ليوم 28 ديسمبر 2022 بالملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس الى موعد لاحق وذلك لعدم جاهزية الملعب .- نهاية المقابلات المؤجلة من ذهاب المرحلة الأولى يوم 30 ديسمبر 2022.- انطلاق إياب المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفةيوم 8 جانفي 2023 ."