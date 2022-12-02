النوري اللجمي : هيئة الانتخابات قامت بالاستيلاء على "الهايكا" ورفعنا قضية استعجالية ‎‎


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 17:09 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، النوري اللجمي، إن الهيئة قدمت قضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات لابطال المرسوم 31 المتعلق بمراقبة الانتخابات في وسائل الاعلام السمعي والبصري.


واعتبر اللجمي أن "هيئة الانتخابات قامت بالاستيلاء على "الهايكا" من خلال إبعادها من مراقبة الحملة للانتخابية كما جرت العادة"، واصفا العملية بالمُخالفة للقانون الانتخابي و متعارضة مع المرسوم 115 .

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وأوضح أنه "من غير المعقول أن يكون لهيئة الانتخابات الولاية الكاملة على الانتخابات وتخصيص وحدة رصد وتسجيلات، في حين أن محكمة المحاسبات تعتمد تقارير "الهايكا" في مراقبة الانتخابات".

و أكد اللجمي أن الهايكا ستقوم بمراقبة وسائل الاعلام وقامت بلقاءات مع الصحفيين، داعيا الاذاعات إلى تغطية الحملات الانتخابية في منطقة بثها حتى تحقق المساواة في التغطية.
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المصدر -اذاعة الجوهرة

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