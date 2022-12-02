من هو المشجّع التّونسي الذي اقتحم مباراة تونس وفرنسا مرفرفا بالعلم الفلسطيني؟

اقتحم مشجع تونسيّ أرضية ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة منتخب تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022، حاملًا علم فلسطين ومرتديا الشاشية التونسية على رأسه.





..



.

.. ...

وسط ذهول اللاعبين والحكم، انطلق المشجع الذي يُدعى أمين بالآغا، وسط الملعب رافعًا العلم وقام بحركات رياضيّة، بينما ارتفعت هتافات الجمهور في المدرجات "فلسطين.. فلسطين". وطالب لاعب المنتخب علي معلول رجال الأمن بالتعامل معه برفق بعد أن تمكّنوا من الإمساك به بعد أن جاب جزءا من الملعب.وانتشرت صورة الشاب أمين بالآغا بالعلم الفلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي وحققت تفاعلا واسعًا. والتونسي أمين بالآغا هو شاب تونسي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم بتصوير ونشر فيديوهات ساخرة على الانستغرام ويوتيوب.المصدر- جوهرة