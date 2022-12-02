راضي المدب: جميع الدول في العالم لم تعد تملك وكالة تبغ عدا تونس


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 10:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال الخبير الاقتصادي، راضي المدب، اليوم الجمعة 02 ديسمبر 2022، إن جميع الدول في العالم لم تعد تملك وكالة تبغ عدا تونس التي تملك وكالة التبغ والوقيد.


وخلال حضوره في ماتينال اذاعة شمس، أبرز راضي المدب أن مدير عام وكالة التبغ والوقيد إلى الآن يُعين من طرف وزارة المالية وشدد على ضرورة منح الاستقلالية التامة لهذه الوكالة.

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وأضاف الخبير الاقتصادي بأن هناك الكثير من الإيديولوجيا في تناول مسألة التفويت في المؤسسات العمومية وذلك في إشارة لمن يقول إن التفويت في المؤسسات خط أحمر ومن يدعو للتفويت فيها.

ولفت إلى وجود انفصام في الشخصية داخل الدولة وصرح "الدولة تعيش حالة من السكيزوفرينيا.. من جهة تُكافح السرطان ومن جهة تصنّع وتستورد وتبيع السجائر التي تؤدي إلى هذا المرض".
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