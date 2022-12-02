غرفة التاكسي الفردي : الزيادة الأخيرة في التعريفة لا تفي بالغرض


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 09:15 قراءة: 1 د, 14 ث
      
عبر معز السلامي رئيس غرفة التاكسي الفردي اليوم 2 ديسمبر 2022، عن عدم رضاهم عن قرار وزارتا النقل والتجارة والمتمثل في الزيادة في تعريفة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي الذي سيبدأ العمل بها بداية من يوم 15 ديسمبر الحالي.


وبين السلامي خلال مداخلة له على اذاعة الجوهرة، أن الغرفة طالبت بالزيادة منذ شهر مارس الماضي، مشيرا الى أنه وخلال هذه المدة شهدت تونس زيادة في المحروقات لاكثر من 5 مرات، ما يعني أن الترفيع الأخير لن يفي بحاجيات أصحاب التاكسي الفردي ولن يسدد ما تخلد بذممهم من ديون.

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وأوضح المتحدث أن الزيادة الأخيرة تمثلت في 15 بالمئة، بينما تطالب الغرفة بزيادة بحوالي 30 بالمئة للتاكسي الفردي و 20 بالمئة لبقية قطاعات النقل غير المنتظم، وقال إن القطاع سيقبل بهذه الزيادة مع المطالبة بضرورة التعديل الالي.

وحدد المقرر الذي صدر، الخميس، سعر التكفل عند 900 مليما في حين سيكون سعر مسافة 79 مترا ب46 مليما وسعر الانتظار لمدة 18 ثانية بـ46 مليما فيما تكلف الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ، 1000 مليما (عن كل قطعة). وستوظف زيادة قدرها خمسون بالمائة (50) على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة لكل نقل يقع ما بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا إذا توزعت مدة السفرة على فترتين، يحتسب سعرها بقياس المدة المقضاة في كل من الفترتين ولا توظف هذه الزيادة على تعريفة الطرود. وسمحت الوزارتان بتوظف زيادة قدرها أربعة دنانير وخمس مائة مليم (4500 مليما) على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة للسفرات التي تنطلق من محطة "التاكسي الفردي" بالمطارات.

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