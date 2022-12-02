إنهاء مهام رئيس بلدية بنزرت: جامعة البلديات تؤكد أن ''المحكمة الإدارية هي الفيصل''

قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، يوم الخميس ، إن "قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كان منتظرا ومتوقعا بعد رفضه لمسائلته من قبل والي الجهة".







وأقر بوعصيدة خلال تدخل هاتفي على اذاعة شمس ، ان "المحكمة الإدارية هي الفيصل وسترفض هذا القرار لانه مخالف لما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية".



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وعليه، أفاد بوعصيدة انه "وفقا للفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية فان قرار الإعفاء يصدر بامر حكومي وليس رئاسيا"، مضيفا أن" الشان البلدي ليس من مشمولات وزارة الداخلية".



هذا وأكد عدنان بوعصيدة أن قرار الإعفاء لا يصبح ساري المفعول إلا إثر صدور قرار من رئيس المحكمة الإدارية، وفق تعبيره.

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وعبر بوعصيدة عن أسفه من مثل هذه القرارات التي "تهدف للقضاء على اللامركزية والسلطة المحلية".



وأشار رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ان سبب عدم إمتثال رئيس بلدية بنزرت لمسائلته من قبل والي الجهة ليس السبب الرئيسي، بل السبب من يحكم وياخذ السلطة وهو ضرب واضح لكل البلديات، حسب قوله.





يذكر أنّ قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة من مهامه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وذلك لـ"ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نصّ الأمر.



يشار إلى وجود خلافات متكرّرة بين رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة المعفي من مهامه ووالي بنزرت بعد أن



كما أرسل لفت نظر إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والداخليّة حول رفض والي بنزرت تنفيذ قرارات هدم ضدّ منازل أشخاص نافذة إضافة إلى





وأقر بوعصيدة خلال تدخل هاتفي على اذاعة شمس ، ان "المحكمة الإدارية هي الفيصل وسترفض هذا القرار لانه مخالف لما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية".وعليه، أفاد بوعصيدة انه "وفقا للفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية فان قرار الإعفاء يصدر بامر حكومي وليس رئاسيا"، مضيفا أن" الشان البلدي ليس من مشمولات وزارة الداخلية".هذا وأكد عدنان بوعصيدة أن قرار الإعفاء لا يصبح ساري المفعول إلا إثر صدور قرار من رئيس المحكمة الإدارية، وفق تعبيره.وعبر بوعصيدة عن أسفه من مثل هذه القرارات التي "تهدف للقضاء على اللامركزية والسلطة المحلية".وأشار رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ان سبب عدم إمتثال رئيس بلدية بنزرت لمسائلته من قبل والي الجهة ليس السبب الرئيسي، بل السبب من يحكم وياخذ السلطة وهو ضرب واضح لكل البلديات، حسب قوله.يذكر أنّ قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة من مهامه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وذلك لـ"ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نصّ الأمر.يشار إلى وجود خلافات متكرّرة بين رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة المعفي من مهامه ووالي بنزرت بعد أن رفض بن عمارة طلب والي بنزرت تزيين المسلك الرئيسي الذي سيمرّ منه رئيس الجمهوريّة خلال عيد الجلاء.كما أرسل لفت نظر إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والداخليّة حول رفض والي بنزرت تنفيذ قرارات هدم ضدّ منازل أشخاص نافذة إضافة إلى رفضه الحضور إلى مقرّ الولاية للإجابة عن استجواب يتعلّق برفضه تزيين الشارع خلال عيد الجلاء.