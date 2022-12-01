رئيس بلدية بنزرت المُعفى: أنا الرئيس الشرعي وسأطعن لدى المحكمة


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 18:19 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكّد رئيس بلدية بنزرت المُعفى من مهامه كمال بن عمارة في تصريح لاذاعة موزاييك أنه يرفض الأمر الذي صدر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 بالرائد الرسمي القاضي باعفائه من مهامه.


واعتبر نفسه رئيسا شرعيا منتخبا لبلدية بنزرت، مضيفا بأنه سيتجه إلي المحكمة الإدارية للطعن في القرار وسيقبل بالقرار الذي ستتخذه المحكمة في هذا الخصوص.

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ويذكر أنّ قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة من مهامه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وذلك لـ"ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نصّ الأمر.

يشار إلى وجود خلافات متكرّرة بين رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة المعفي من مهامه ووالي بنزرت بعد أن رفض بن عمارة طلب والي بنزرت تزيين المسلك الرئيسي الذي سيمرّ منه رئيس الجمهوريّة خلال عيد الجلاء.
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كما أرسل لفت نظر إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والداخليّة حول رفض والي بنزرت تنفيذ قرارات هدم ضدّ منازل أشخاص نافذة إضافة إلى رفضه الحضور إلى مقرّ الولاية للإجابة عن استجواب يتعلّق برفضه تزيين الشارع خلال عيد الجلاء.

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