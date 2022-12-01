إهتمام بريطاني بالإستثمار في تونس في مجال تحلية المياه بإستعمال الطاقة الشمسية

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بوفد من الشركة البريطانية Solar Water PLC الناشطة في مجال تحلية مياه البحر بإستعمال الطاقة الشمسية و ذلك بحضور سفيرة المملكة المتحدة بتونس ،السيدة Hélen Winterton .





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وكانت المقابلة مناسبة قدم خلالها مسؤولو الشركة عرضا حول المشروع المزمع إقامته في الجنوب التونسي ، مبرزين ان هذا المشروع سيكون الأول من نوعه في المنطقة الإفريقية، حيث سيمكن من إنتاج قرابة 200 الف متر مكعب من المياه في اليوم و ذلك بإستعمال الطاقة الشمسية و احدث التقنيات والتكنولوجيات المحترمة للممطلبات الإيكولوجية المعتمدة عالميا في هذا المجال، مشيرين الي تقديرات الإستثمارات الأولية لهذا المشروع التي ستناهز 600 مليون دولار ، مبرزين في هذا السياق التقدم المسجل خاصة على مستوي الدراسات الفنية و الحرص على مواصلة المشاورات مع الجهات المعنية التونسية حول كافة الجوانب ذات العلاقة بالمشروع .من جانبه بين سمير سعيّد أن الإقتصاد الأخضر وخاصة في الجانب المتعلق بتعبئة الموارد المائية و الإنتقال نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ، يمثل احد ابرز محاور الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 و كذلك المخطط التنموي 2023-2025 ، مشيرا الي ان مضامين هذه الرؤية تؤسس لمنوال تنموي جديد يأخذ في الإعتبار مختلف المتغيرات و التحولات محليا و دوليا و ذلك من خلال التركيز على جملة من التوجهات الكبري و الخيارات الإستراتيجية و في مقدمتها ،تكريس إقتصاد المعرفة والتجديد و الإقتصاد الأخضر و دفع الإستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين.واشار الوزير ان المشروع المزمع إقامته من قبل شركة Solar Water PLC ينسجم مع الأولويات الوطنية للفترة القادمة ، مؤكدا إستعداد الوزارة و هياكلها المعنية و بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لتقديم المرافقة والدعم الضروريين بما يساعد على التقدم في تجسيم هذا المشروع في إطار المصلحة المشتركة .