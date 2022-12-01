إهتمام بريطاني بالإستثمار في تونس في مجال تحلية المياه بإستعمال الطاقة الشمسية


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 16:37 قراءة: 1 د, 19 ث
      
إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بوفد من الشركة البريطانية Solar Water PLC الناشطة في مجال تحلية مياه البحر بإستعمال الطاقة الشمسية و ذلك بحضور سفيرة المملكة المتحدة بتونس ،السيدة Hélen Winterton .


وكانت المقابلة مناسبة قدم خلالها مسؤولو الشركة عرضا حول المشروع المزمع إقامته في الجنوب التونسي ، مبرزين ان هذا المشروع سيكون الأول من نوعه في المنطقة الإفريقية، حيث سيمكن من إنتاج قرابة 200 الف متر مكعب من المياه في اليوم و ذلك بإستعمال الطاقة الشمسية و احدث التقنيات والتكنولوجيات المحترمة للممطلبات الإيكولوجية المعتمدة عالميا في هذا المجال، مشيرين الي تقديرات الإستثمارات الأولية لهذا المشروع التي ستناهز 600 مليون دولار ، مبرزين في هذا السياق التقدم المسجل خاصة على مستوي الدراسات الفنية و الحرص على مواصلة المشاورات مع الجهات المعنية التونسية حول كافة الجوانب ذات العلاقة بالمشروع .

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من جانبه بين سمير سعيّد أن الإقتصاد الأخضر وخاصة في الجانب المتعلق بتعبئة الموارد المائية و الإنتقال نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ، يمثل احد ابرز محاور الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 و كذلك المخطط التنموي 2023-2025 ، مشيرا الي ان مضامين هذه الرؤية تؤسس لمنوال تنموي جديد يأخذ في الإعتبار مختلف المتغيرات و التحولات محليا و دوليا و ذلك من خلال التركيز على جملة من التوجهات الكبري و الخيارات الإستراتيجية و في مقدمتها ،تكريس إقتصاد المعرفة والتجديد و الإقتصاد الأخضر و دفع الإستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين.

واشار الوزير ان المشروع المزمع إقامته من قبل شركة Solar Water PLC ينسجم مع الأولويات الوطنية للفترة القادمة ، مؤكدا إستعداد الوزارة و هياكلها المعنية و بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لتقديم المرافقة والدعم الضروريين بما يساعد على التقدم في تجسيم هذا المشروع في إطار المصلحة المشتركة .

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