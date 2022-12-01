عصام الشوالي يرد على صاحب اللافتة: الشوالي ما يحزنش خاطر في بلادي وقت تحك الركب ، تلقى الرجال

علّق المعلّق الرياضي التونسي بقنوات "بي ان سبورتس" الرياضية القطرية، عصام الشوالي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، على مشجّع المنتخب الفرنسي صاحب اللافتة في مبارة تونس وفرنسا امس ضمن فعاليات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.







وكتب المشجّع على اللافتة :" شكرًا لك عصام الشوالي على المشاعر الممتعة التي قدّمتها لنا لكن للأسف ستحزن اليوم".



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و ردّ عالشوالي "الفرحة ناقصة ولكنّها أكثر من مجرّد مباراة .أوّل فوز على منتخب عالمي ..ثالث فوز عربي على بطل عالم بعد الجزائر سنة 1982 والسعودية من أيام علي السليستي ..أوّل فوز عربي على حامل اللقب,حصيلة 4 نقاط مثل 78 ..تقبّلنا هدف وحيد رقم قياسي عربي ,الخزري سجّل 3 أهداف يعادل السعودي سامي الجابر كأفضل هدّاف عربي في تاريخ المونديال,ربحنا فرنسا بطلة العالم,تعادلنا ضدّ الدنمارك ثالث أوروبا ..وخسرنا التأهّل أمام أستراليا عرّيبة الكورة



أقول لصاحب اللافتة " الشوّالي ما يحزنش خاطر في بلادي وقت تحك الركب تلقى الرجال"

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وكتب المشجّع على اللافتة :" شكرًا لك عصام الشوالي على المشاعر الممتعة التي قدّمتها لنا لكن للأسف ستحزن اليوم".و ردّ عالشوالي "الفرحة ناقصة ولكنّها أكثر من مجرّد مباراة .أوّل فوز على منتخب عالمي ..ثالث فوز عربي على بطل عالم بعد الجزائر سنة 1982 والسعودية من أيام علي السليستي ..أوّل فوز عربي على حامل اللقب,حصيلة 4 نقاط مثل 78 ..تقبّلنا هدف وحيد رقم قياسي عربي ,الخزري سجّل 3 أهداف يعادل السعودي سامي الجابر كأفضل هدّاف عربي في تاريخ المونديال,ربحنا فرنسا بطلة العالم,تعادلنا ضدّ الدنمارك ثالث أوروبا ..وخسرنا التأهّل أمام أستراليا عرّيبة الكورةأقول لصاحب اللافتة " الشوّالي ما يحزنش خاطر في بلادي وقت تحك الركب تلقى الرجال"