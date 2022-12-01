عميد البياطرة: الاستعمال العشوائي للأدوية من بين أسباب ظهور الشيغيلا في تونس

حذّر عميد البياطرة أحمد رجب، اليوم الخميس 01 ديسبمر 2022، من خطورة الاستعمال العشوائي للأدوية من طرف المواطنين.





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وكشف رجب أن الاستعمال العشوائي للأدوية يساهم في القضاء على الجراثيم النافعة من جهة ومن جهة أخرى تساهم في اكتساب الجراثيم الضارة للمناعة ضدّ المضادات الحيوية.وأضاف أحمد رجب، في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن بكتيريا الشيغيلا مثلا موجودة منذ القديم لكنها ظهرت مؤخرا بصفة واضحة وخلفت وفيات وبين أسباب ظهورها هو الاستعمال العشوائي للأدوية.وفسر عميد البياطرة بأن الشيغيلا كان موجودا لكننا لم نتحدث عنه ولكن بعد الاستعمال العشوائي للأدوية اكتسب مناعة ولم يعد من السهل القضاء عليه.