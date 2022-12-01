قاضي معفي يكشف: بعض الملفات التى باشرتها غلب عليها الطابع السياسي

اكد قيس الصباحي أحد القضاة المعفيين، اثناء سماع شهادته خلال ندوة نظمتها هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، بدار المحامي ان القضاة الذين شملهم قانون الاعفاء مروا بعدة صدمات اولها تعلقت بالاعفاء،وثانيها عدم تنفذ القرارات الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية وهي إيقاف قرار الاعفاء وثالثها افتعال وزارة العدل لوقائع أسست عليها تهم خطيرة وخطيرة جدا وان ما نسب اليه هو ملف جوازات السفر ،وقد قام بعمله خلال مباشرة ذلك الملف وفق القانون مبينا انه تم اتهامه في قضية ثانية بناء على تقرير من التفقدية من اجل تكوين وفاق والملف الثالث تعلق بواقعة تعلقت بأحد الافراد كان مشمولا بالاقامة الجبرية...







وكشف الصباحي انه في أحد الملفات طلب منهم بالحاح شديد إيقاف بعض الاطراف مبينا ان وقائع الملف لم تثبت ادانتهم فقام باطلاق سراحهم ليجد نفسه و القاضي الذي باشر التحقيقات معفيان.



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واكد الصباحي ان بعض الملفات غلب عليها الطابع السياسي على الطابع القضائي.



وكشف الصباحي ان التهم الموجهة للقضاة المعفيين هي لا أساس لها من الصحة وان ملفهم سياسي بإمتياز وانهم ليسوا فوق القانون ...

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وكشف الصباحي انه في أحد الملفات طلب منهم بالحاح شديد إيقاف بعض الاطراف مبينا ان وقائع الملف لم تثبت ادانتهم فقام باطلاق سراحهم ليجد نفسه و القاضي الذي باشر التحقيقات معفيان.واكد الصباحي ان بعض الملفات غلب عليها الطابع السياسي على الطابع القضائي.وكشف الصباحي ان التهم الموجهة للقضاة المعفيين هي لا أساس لها من الصحة وان ملفهم سياسي بإمتياز وانهم ليسوا فوق القانون ...