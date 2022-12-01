نجيب الدزيري: ماتش البارح مبيوع ولعبنا ضد france 2 مش فرنسا


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 10:28 قراءة: 0 د, 22 ث
      
سخر الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلته عبر امواج اذاعة " اي اف ام" من الحديث عن فوز تونس على فرنسا في المونديال قائلا " ماتش البارح مبيوع ولعبنا ضد france 2 مش فرنسا".
واضاف " ما يثير استغرابي ان فرنسا تتحكم فينا وفي فرحنا وحزننا كما تشاء وكاننا في الفترة الاستعمارية".

وتابع ساخرا " الخزري الوهبي تحول إلى "كابتن ماجد" والمدافعون الفرنسيون لا يستطيعون ايقافه".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 257670

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 01 Decembre 2022 à 10h 50m |           
يا نجيب لا وجود لفترة استعمارية لتونس
لكننا تحت الحماية متى وجب ذلك
ومن لا يرضى بالحماية 'يحرق' في قوارب الموت



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