نجيب الدزيري: ماتش البارح مبيوع ولعبنا ضد france 2 مش فرنسا

سخر الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلته عبر امواج اذاعة " اي اف ام" من الحديث عن فوز تونس على فرنسا في المونديال قائلا " ماتش البارح مبيوع ولعبنا ضد france 2 مش فرنسا".

واضاف " ما يثير استغرابي ان فرنسا تتحكم فينا وفي فرحنا وحزننا كما تشاء وكاننا في الفترة الاستعمارية".





وتابع ساخرا " الخزري الوهبي تحول إلى "كابتن ماجد" والمدافعون الفرنسيون لا يستطيعون ايقافه".





وتابع ساخرا " الخزري الوهبي تحول إلى "كابتن ماجد" والمدافعون الفرنسيون لا يستطيعون ايقافه".