غازي الشواشي لباب نات تمت احالتى على التحقيق طبق المرسوم 54


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 10:21 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اكد غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي لباب نات اليوم ان الفرع الجهوي للمحامين بتونس اعلمه باحالته على قاضي التحقيق طبق المرسوم 54 الذي ينص على السجن لمدة 10 سنوات و100 الف دينار خطية بسبب تصريحات له عبر وسائل إعلامية تلفزية وإذاعية حذر فيها إلى الدور الخطير الذي أصبحت تلعبه وزيرة العدل بالاشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين و محامين و ناشطين في المجتمع المدني و مدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية و الذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات واصرت على تقديم ملفات غير جدية و ملفقة ضدهم عقابا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة.


واكد الشواشي ان ذلك لن يثنيه عن النضال والدفاع عن الحريات والحقوق.


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