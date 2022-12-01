الدكتور عبد الواحد المكني يعلن عن موعد حفل توقيع وتقديم كتابه الجديد « زمان الألوان “توارخ وتآريخ” (2) »

باب نات - اعلن الدكتور عبد الواحد المكني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" عن تنظيم حفل توقيع وتقديمه لكتابه الذي صدر عن دار النشر محمد علي الحامي بعنوان «زمان الألوان “توارخ وتآريخ”» (2)، وذلك يوم السبت 3 ديسمبر 2022 على الساعة الثالثة ظهر بالمسرح البلدي بصفاقس.





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والدكتور عبد الواحد المكني هو كاتب وباحث تونسي، وهو أستاذ التاريخ المعاصر والأنتروبولوجيا التاريخية في الجامعة التونسية ورئيس جامعة صفاقس الحالي، وقد عرف عنه انفتاحه على المجتمع المدني وإيمانه باستقلالية الجامعة والنأي بها عن مختلف التجاذبات السياسية والايديولوجية.وللدكتور المكني العديد من الكتب المنشورة نذكر منها : “الحياة العائلية بجهة صفاقس بين 1875 و 1930 دراسة في التاريخ الاجتماعي و الجهوي ” ، وكتاب ” من تاريخ الأقليات بتونس : شتات أهل وسلات بالبلاد التونسية 1862 حتى مطلع القرن العشرين”، وايضا ” النخب الاجتماعية التونسية زمن الاستعمار الفرنسي”. “الأصل والفصل” في تاريخ عائلات صفاقس ، وأيضا كتاب “فرحات حشاد المؤسس الشاهد القائد الشهيد الى جانب كتاب “كتاب المعادلة الصعبة”.وقد اتي كتابه ” صفاقس المحروسة” رحلة الذاكرة والتاريخ الذي صدر عن دار محمد علي الحامي للنشر ليعزز المكتبة الوطنية والساحة الثقافية والجامعية وتاريخ مدينة صفاقس في 224 صفحة من البحث والأركيولوجيا التاريخية من قبل أهم المختصين في التاريخ المعاصر والانتروبولوجيا التاريخية.وائل الرميلي