فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الدنماركي بنتيجة هدفين نظيفين، مساء اليوم الأربعاء، وبهذا الفوز تمرّ أستراليا إلى الدور الثاني لكأس العالم.
أستراليا تُطيح بالدنمارك وتمرّ للدور الثاني
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