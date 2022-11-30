أستراليا تُطيح بالدنمارك وتمرّ للدور الثاني


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 18:03 قراءة: 0 د, 6 ث
      
فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الدنماركي بنتيجة هدفين نظيفين، مساء اليوم الأربعاء، وبهذا الفوز تمرّ أستراليا إلى الدور الثاني لكأس العالم.

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