ناجي جلول: لا يمكن تجاوز حقيقة ان التعليم في بلدان الخليج افضل من تعليمنا


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 12:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال وزير التربية السابق ناجي جلول في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه لا يمكن تجاوز حقيقة واضحة وهو ان التعليم القطري والخليجي عامة بات أفضل من التعليم التونسي مضيفا " هذه شهادة من مؤسسات عالمية من بينها "ترتيب شانغهاي" للجامعات.
وأضاف ناجي جلول " بغض النظر على أننا نعتبر الخليجيين بدو وانهم بعيدون عن المعرفة ظهر ان ذلك مخالف للواقع" متابعا " اغلب بحوثنا قديمة وباللغة الفرنسية في حين ان العالم يتكلم الانقليزية".

وتابع جلول " الخليجيون يدرسون ابنائهم في افضل الكليات في العالم فيما تدهور وضع التعليم عندنا متابعا " من درسوا في الجامعات الغربية عادوا وبدؤوا في تسيير دولهم".


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