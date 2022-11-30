ناجي جلول: لا يمكن تجاوز حقيقة ان التعليم في بلدان الخليج افضل من تعليمنا

قال وزير التربية السابق ناجي جلول في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه لا يمكن تجاوز حقيقة واضحة وهو ان التعليم القطري والخليجي عامة بات أفضل من التعليم التونسي مضيفا " هذه شهادة من مؤسسات عالمية من بينها "ترتيب شانغهاي" للجامعات.

وأضاف ناجي جلول " بغض النظر على أننا نعتبر الخليجيين بدو وانهم بعيدون عن المعرفة ظهر ان ذلك مخالف للواقع" متابعا " اغلب بحوثنا قديمة وباللغة الفرنسية في حين ان العالم يتكلم الانقليزية".





وتابع جلول " الخليجيون يدرسون ابنائهم في افضل الكليات في العالم فيما تدهور وضع التعليم عندنا متابعا " من درسوا في الجامعات الغربية عادوا وبدؤوا في تسيير دولهم".





وتابع جلول " الخليجيون يدرسون ابنائهم في افضل الكليات في العالم فيما تدهور وضع التعليم عندنا متابعا " من درسوا في الجامعات الغربية عادوا وبدؤوا في تسيير دولهم".