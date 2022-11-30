انتقد اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور ادين الطبوبي، بشدة، ممارسات الحكومة وتعاطيها مع الملفات الإجتماعية والإقتصادية.





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الطبوبي داعيا إلى مراجعة جدول الأجور: 'كفى ضرائب... كفى تجويعا للشعب'

يرسمون خيارات تونس من وراء البحار وكل معطيات المؤسسات العمومية لدى مكتب دراسات فرنسي

وفي كلمة له في إطار المسيرة الوطنية لقطاع النقل من أمام مقر المنظمة الشغيلة، اتهم الطبوبي الحكومة بالتحيّل، مشددا على أن الاتحاد سيكون سدا منيعا كلفه ذلك ما كلّفه.وأكد الطبوبي أن المنظمة الشغيلة ترفض العودة للاستعمار من بوابة الخيارات الوطنية، مبينا أن الاتحاد لا تُرهبه حملات التشويه التي تطاله.وقال إن الحكومة وبعد إصدارها المنشور 20 وإعلان الاتحاد رفضه القطعي، واصلت في عمليات التحيل عبر إصدار المنشور 21 بهدف ضرب التفاوض الإجتماعي والحرية النقابية.وأعلن أنه سيتم التوجه إلى منظمة العمل الدولية لمقاضاة الحكومة من أجل ضرب الحوار الإجتماعي و العمل النقابي.واعتبر الأمين العام للمنظمة العمالية أن الشعب هو صاحب السيادة لكن يجب أن يكون ذلك بالممارسة وليس بالشعارات.وأضاف أن الاتحاد هو قوة اقتراح وبناء وقوة خير وتفاعل إيجابي مع الإيجابيين وليس مع المتحيلين، داعيا التونسيين إلى عدم اليأس.ودعا الطبوبي إلى ضرورة مراجعة جدول الأجور ومراجعة جدول الضرائب، مطالبا بوضع حد للضرائب ووضع حد لتجويع التونسيين.وقال الطبوبي 'كفى تجويعا للشعب... كفى ضرائب'.وتابع أن الاتحاد سيُسمي الأشياء بمسمياتها يوم 03 ديسمبر القادم بمناسبة ذكرى اغتيال فرحات حشاد.ورفع المشاركون في التجمع العمالي عديدة الشعارات والدعوات من بينها الدعوة إلى إضراب في قطاع النقل، أكد الامين العام للاتحاد أن المكتب التنفيذي سيجتمع بعد الذكرى 70 لاغتيال فرحات حشاد ويحدد موعد للهيئة الوطنية وسيتم اتخاذ القرار المناسب للدفاع عن كل القطاعات.وكشف نور الدين الطبوبي، أن خيارات تونس تُرسم من وراء البحار وفق تعبيره في كلة له بمناسبة تجمع عمالي لقطاع النقل فيالعاصمة.وأكد الطبوبي، أنه تم تقديم كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات العمومية لمكتب دراسات فرنسي، مستظهرا بوثيقة قال إن الاتحاد تحصل عليها بطريقته.وتحدث الأمين العام عن استعمار اقتصادي، معلنا رفض المنظمة القطعي لعودة الاستعمار من بوابة الخيارات الوطنية، مشددا على أن تونس ليست للبيع وليست ولاية فرنسية وعلى أن الاستعمار قد ذهب وولى.وقال إن وجوهنا ومواقفنا واضحة أحب من حب و من كره يشرب من ماء البحر، مبينا أنه بطريقة ملتوية يريدون وضع مؤسسات قي البورصة.وتابع أن هذه الحيل لن تنطلي على الاتحاد العام التونسي للشغل كلفنا ما كلفنا.وصرح بأن الدعم رفع بطريقة ملتوية في الطاقة وفي بعض المواد الأساسية، ووصف الوضع بالشائك لأبعد الحدود، داعيا إلى الكف عن رفع الشعارات الجوفاء والقطع مع المناكفات.واعتبر أن تونس تسير في الطريق الخطأ، مطالبا الشعب بضرورة الوعي بذلك.المصدر - شمس