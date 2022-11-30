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امام القطب المالي... السجن لقابض بشركة نقل تونس استولى على مداخيل بيع التذاكر
Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 11:30
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اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،حكما بعامين سجنا في حق قابض بشركة نقل تونس استولى على عائدات بيع التذاكر .
وورد بتقرير التفقد ان المتهم سرق 10 الاف دينار خلال شهر فقط.
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