امام القطب المالي... السجن لقابض بشركة نقل تونس استولى على مداخيل بيع التذاكر


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 11:30 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،حكما بعامين سجنا في حق قابض بشركة نقل تونس استولى على عائدات بيع التذاكر .


وورد بتقرير التفقد ان المتهم سرق 10 الاف دينار خلال شهر فقط.

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