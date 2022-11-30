امام القطب المالي... السجن لقابض بشركة نقل تونس استولى على مداخيل بيع التذاكر

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،حكما بعامين سجنا في حق قابض بشركة نقل تونس استولى على عائدات بيع التذاكر .







وورد بتقرير التفقد ان المتهم سرق 10 الاف دينار خلال شهر فقط.



