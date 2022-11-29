المحرس: المطعم المدرسي بمعهد حاتم المكي مغلق منذ 3 سنوات.. وتلاميذ دون أكل لمدة 12 ساعة !

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وأوضح مصدر موثوق بهذا المعهد أن التلاميذ يقطعون مسافة ليست بالهينة يوميا للإلتحاق بالمعهد على متن حافلات مهترئة ويغادرون منازلهم على الساعة السادســـة صباحا ولا يعودون إليها إلا على الساعة السادســـة مساء في رحلة طويلة وشاقة تزيدها معاناة الجوع التي دفعت بالبعض منهم إما للانقطاع أو لتراجع نتائجه الدراسية.وأشار ذات المصدر أن المعهد خضع منذ ثلاث سنوات تهيئة مطعم مدرسي ووقع تجهيزه ورغم ذلك لم يقع افتتاحه إلى اليوم بسبب عدم وجود عنصر بشري وطباخين للعمل فيه، مشيرا إلى أنهم نبهوا قبل انتهاء الأشغال إلى هذا الإشكال ومع ذلك وقع تجاهله إلى أن تواصلت هذه المعضلة حتى اليوم..من جهته أكد مصدر مسؤول من مندوبية التربية صفاقس 1 أن الوضعية في معهد حاتم المكي محل متابعة متواصلة من قبل المندوبية مشيرا إلى أن المطعم وقع تجهيزه بمطبخ عصري منذ حولي ثلاث سنوات وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات ولكن الصعوبة الوحيدة بقيت متمثلة في انتداب عملة. مشيرا إلى وجود مساعي حثيثة مع والي صفاقس هذه الأيام لسد الشغور الحاصل وسيتم فتح المطعم في الايام القادمه على حد قوله.وللإشارة فإن معهد حاتم المكي بالمحرس احتل السنة الفارطة المرتبة الأخيرة (26)من المعاهد التي تشرف عليهم المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1، بنسبة 22,22 %، وذلك من حيث نتائج نسبة النجاح بالنسبة لباكالوريا دورة 2022!وائل الرميلي