سيريل حنونة يتوسل المدرب الفرنسي: دع تونس تترشح للدور الثاني في المونديال

طالب الإعلامي الفرنسي من اصل تونسي سيريل حنونة مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بفسح المجال للمنتخب الوطني التونسي لتسجيل أهداف في المباراة التي ستقام الاربعاء 30 نوفمبر 2022 في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال الإعلامي الفرنسي في برنامجه موجها كلامه لمدرب الديوك "قل لمدافعيك ان يفسحوا طريق الشباك لمهاجمي المنتخب التونسي".



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وأضاف حنونة إن المنتخب الفرنسي ضَمِن ترشحه لذلك يجب الوقوف إلى جانب المنتخب التونسي وتمكينه من تسجيل الأهداف.وتتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وتعادل أستراليا والدنمارك.كما يمكن لتونس أن تتأهل في حال الانتصار على فرنسا، وانتصار الدنمارك على أستراليا، بشرط أن يكون انتصار تونس أكبر من انتصار الدنمارك من ناحية فارق الأهداف...