الشعب نيوز: وفد اتحاد الشغل ينسحب من اجتماع دار الضيافة

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وحسب المصدر ذاته، ''فقد تلقى الاتحاد دعوة من الحكومة لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشئات العمومية كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الحكومة وتلقي خلالها كلمة افتتاحية، وحضر وفد عن المكتب التنفيذي الوطني ممثلا في صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي وحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبدالرحمن اللاحقة''.وجاء في الموقع أنّ ''الوفد النقابي تفاجئ بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسة الحكومة وبتغيير مضمون اللقاء والذي تبين فيه مفتتحه اقتصاره على نقطة واحدة وهي القانون عدة 9 لسنة 1981 وذلك بنية تنقيحه والاسراع بإصداره في شكل مرسوم والتخلي عن النقاش حول العناصر الأخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي وهي عناصر غيبت من برنامج الندوة''.وكانت رئاسة الحكومة قد نشرت بلاغا أعلنت فيه انتظام ورشة عمل بدار الضيافة بقرطاج تحت إشراف رئيس الحكومة نجلاء بودن، حول "تطوير حوكمة المؤسّسات والمنشآت العمومية من أجل تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي"، وكان البلاغ مرفوقا بصور ظهرت فيها رئيسة الحكومة.