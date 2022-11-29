برج السدرية: إيقافات إثر عملية سطو على بنك


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 18:42 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكنت دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و 29 نوفمبر 2022 من إلقاء القبض على نفرين بعد أن تعمدا الإستيلاء على فرع بنكي ببرج السدرية، وفق ما نقلته صفحة المتحدث الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني على فيسبوك.


وحسب المصدر ذاته، فإنه وبمزيد التحري معهما صرحا أنهما بمعية أربعة أشخاص آخرين من بينهم شقيقة من قام بعملية السطو. وبمداهمة منازلهم تم العثور لديهم على مبالغ مالية متفاوتة من العملة الأجنبية والتونسية محل السرقة. وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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