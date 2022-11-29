رئيسة الحكومة تشرف على ورشة عمل حول تطوير حوكمة المنشآت العمومية


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 17:47 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انتظمت اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج، ورشة عمل تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان حول "تطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي".


وتندرج هذه الورشة ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ، في إطار توسيع الاستشارة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية لتشمل المنظّمات الوطنية ورؤساء مديرين عامين مباشرين وسابقين لمنشآت عمومية من مختلف القطاعات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الإطارات من ممثلي مختلف الوزارات.

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وأبرزت رئاسة الحكومة أن هذه المحطة، من الاستشارة الموسعة، مكنت من إثراء المشروع بجملة من المقترحات المتنوعة والعميقة لتكريس مبادئ الإصلاح وتطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية.


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