سعيّد يبحث مع بودن نتائج زيارتها إلى الجزائر

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء نتائج زيارة رئيسة الحكومة إلى الجزائر في إطار العلاقات المتميّزة والوطيدة والراسخة في التاريخ التي تربط بين البلدين الشقيقين.





كما تم التطرّق، بالمناسبة، إلى الوضع العام في البلاد وسير عمل جملة من المرافق العمومية.



