محامي الغنوشي: موكلي عرضت عليه تصريحات ومقولات في التحقيق فكان يرد ما علاقتها بالتسفير


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 15:35 قراءة: 0 د, 55 ث
      
قال مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان موكله عرضت عليه تصريحات ومقولات خلال التحقيق معه والذي استمر 12 ساعة كاملة.
واضاف المحامي " الغنوشي كان يبدا الاجابة دائما عن كل سؤال من قاضي التحقيق " ما علاقة ذلك بالتسفير".


واكد المحامي ان الغنوشي اكد على ضرورة الالتقاء بين الإسلام والديمقراطية متابعا " الفيديو المتداول بشان " الجيش موش مضمون" اقتطع من سياقه والحضور حينها لم يكونوا من التكفيريين.
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وتابع " الغنوشي يقول ان الجيش مش مضمون اي انه غير مضمون لاي طرف سياسي وهو محايد".

رابط الفيديو
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وكان راشد الغنوشي وعدد من قياديي حركة النهضة، مثلوا نهاية شهر سبتمبر المنقضي أمام فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، في قضية ملف التسفير إلى بؤر التوتر. وقد قررت إثر ذلك النيابة العمومية، إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لاستنطاقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، كان أكد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن ملف قضية ما يعرف بالتسفير لبؤر التوتر، يشمل أكثر من 800 متهم.


رابط الفيديو





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