تقدم في حقه 80 محاميا باعلام نيابة.. هذا ما تقرر في القضبة التى رفعتها وزيرة العدل على لزهر العكرمي

توجه صباح اليوم المحامي لزهر العكرمي الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لاستنطاقه بخصوص الشكاية التى رفعتها عليه وزيرة العدل ليلى جفال على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات على خلفية تصريحات له بخصوص أعمال التفقدية العامة بوزارة العدل وعدد من القضاة في علاقة بملف اعفاء قضاة في أفريل الماضي.

هذا و تقدم 80 محاميا باعلام نيابة عن العكرمي ،طالبين التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقرر قاضي التحقيق تأجيل القضية لجلسة 15 ديسمبر.



