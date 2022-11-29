امام القطب المالي... احكام سجنية في حق مدير مركز بريد ورجل أعمال واجانب


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 10:41 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قضت ليلة أمس الإثنين 28 نوفمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب6 سنوات سجنا في حق سينغالي وبعامين سجنا في حق مدير مركز بريد بالكرم الغربي وبعامين سجنا في حق رجل اعمال ينشط في مجال صناعة الملابس الجاهزة بين سوسة و تونس اتهموا بتكوين شبكة لتهريب الاموال الى الخارج وبينت الإختبارات ان المظنون فيهم ارتكبوا 137 عملية تهريب اموال الى ماليزيا والسينغال وعدة دول اجنبية ...


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