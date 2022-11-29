قضت ليلة أمس الإثنين 28 نوفمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب6 سنوات سجنا في حق سينغالي وبعامين سجنا في حق مدير مركز بريد بالكرم الغربي وبعامين سجنا في حق رجل اعمال ينشط في مجال صناعة الملابس الجاهزة بين سوسة و تونس اتهموا بتكوين شبكة لتهريب الاموال الى الخارج وبينت الإختبارات ان المظنون فيهم ارتكبوا 137 عملية تهريب اموال الى ماليزيا والسينغال وعدة دول اجنبية ...
امام القطب المالي... احكام سجنية في حق مدير مركز بريد ورجل أعمال واجانب
En continu...
دخول الشتاء
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 | 5 جمادي الأول 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:47
|12:15
|07:11
|05:40
|
15°
|17°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.57 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|17°-12
|17°-13
|17°-12
|19°-12
|21°-14
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 257551