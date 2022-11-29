الجزائر: بودن تثمن وقوف الجزائر مع تونس في هذا "الظرف الدقيق" الذي تعيشه

ثمنت رئيسة الحكومة التونسية, نجلاء بودن, يوم الاثنين, وقوف الجزائر مع بلادها في "الظرف الدقيق" الذي تعيشه.





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وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون, قالت بودن: "كان لي شرف مقابلة الرئيس الذي أبلغته تحيات الرئيس قيس سعيد وتهانيه المتجددة بنجاح الجزائر في عقد القمة العربية مطلع نوفمبر وتمنياته بمزيد من التألق للجزائر شعبا وقيادة", معربة عن "جزيل الشكر للجزائر نظير ما تقدمه لتونس في هذا الظرف الدقيق في تاريخ البلاد".وأكدت رئيسة الحكومة التونسية أن تواجدها في الجزائر يأتي في إطار "تبادل الآراء ومتابعة المشاريع التي تم إرساؤها في إطار اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية والتحضير لأشغال اللجنة المقبلة بالجزائر" مع التباحث حول تأسيس "شراكة استراتيجية شاملة" بين البلدين.للإشارة, فإن اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية , حضره عن الجانب الجزائري, الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف, وعن الجانب التونسي, وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج, عثمان الجرندي.