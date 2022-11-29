سيف الجزيري يعلن مقاضاة عصام جمعة بسبب اتهاماته

أعلن سيف الدين الجزيري مقاضاة عصام جمعة وذلك رداً على الاتهامات التي وجهها له ، بشأن انضمامه لقائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وكتب سيف الدين الجزيري عبر الاستوري الخاص بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «من وقت ما بديت قصتي مع الكرة تعوّدت على الكفاح و استأنست بيه لأني والدتي علمتني أنّ طريق الأخلاق يوصّل خير من الطريق القصير اللاأخلاقي».
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وتابع «اللي حققته واللي لسة هحققه بإذن الله كان وسيكون ولن يكون إلّا بالطّرق الأخلاقية، لا نعمل سياسة ولا ابتزازات ولا علاقات بطرق مشبوهة، يؤلمني إنها أوّل مرة في حياتي يتم اتّهامي بتهمة تكون على لسان واحد من النّاس اللي ألهمتني في وقت من الأوقات إني نكون من هدّافي المنتخب».
وواصل: «لا نقول شيئا بخلاف قوله تعالى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نادِمِينَ».
وأتم: «بالنّسبة للأحبّاء شكرا على ثقتكم فيا ودفاعكم عليا وما تخافوش هذا مش هيضيّعلي تركيزي ومش هعطيه من طاقتي، والقانون هياخد مجراه..عيب والله».
وكان عصام جمعة نجم قد قال في تصريحات لبرنامج الدوامة ، أن وجيه الجريء شقيق وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، كان السبب في ضم سيف الدين الجزيري لقائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس العالم
وقال عصام جمعة إن سيف الدين الجزيري كان أقرض مالاً لشقيق رئيس الاتحاد، وأنه كان من المقرر استبعاد مهاجم الزمالك من قائمة نسور قرطاج في كأس العالم، لكن وجيه الجريء تدخل لإبقائه، واستبعاد سعد بقير بدلاً منه.
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