السلطات المغربية تفتح تحقيقا بحق سائح فرنسي للاشتباه بقتله ولديه


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 06:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - أعلنت السلطات المغربية أمس الاثنين أنها فتحت تحقيقا بعد محاولة سائح فرنسي، يشتبه بأنّه قتل ولديه في فندق في مراكش، الانتحار.


وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن التحقيق الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، يرمي إلى "كشف أسباب وظروف محاولة انتحار سائح فرنسي يبلغ 72 عاما ويشتبه بأنه قتل عن سابق تصوّر وتصميم ولديه القاصرين بعدما حقنهما بمادة مشبوهة".

..

.

ويأتي ذلك بعد أن تم العثور على جثتي القاصرين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية ويبلغان 9 و13 عاماً داخل غرفة فندق في حيّ سياحي في مراكش، فيما عثر على والدهما الممرض المتقاعد بجانبهما وهو في حال غيبوبة.

وبينت أولى عناصر التحقيق أن جثتي الولدين لم تحملا أي آثار عنف أو مقاومة، في حين أن التشريح جار.
..
...


هذا ولم يعثر على ما يشير إلى عنف تعرض له الوالد الذي نقل إلى مستشفى محلّي حيث أدخل العناية المشدّدة.

وذكر المصدر الأمني أن المحققبن عثروا في الموقع على رسالة مكتوبة بخط اليد توضح دوافع المأساة التي تبدو عائلية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كما عثر في الموقع على محاقن طبية مستعملة، فيما استجوبت الشرطة القضائية المغربية في إطار التحقيق الزوجة السابقة للسائح الفرنسي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257543



World cup
  16:00 Equateur - Senegal
  16:00 Pays-Bas - Qatar
  20:00 Wales - Angleterre
  20:00 Iran - Etats-Unis

En continu...

Toutes les news...
دخول الشتاء
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 | 5 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:47 12:15 07:11 05:40
Babnet
10°
 Babnet17° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1017°-1317°-1318°-1220°-14
  • Avoirs en devises
    21858,4

  • (28 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36406 DT        1$ =3,22204 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 nov)   273,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   