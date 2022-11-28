رئيس الجمهورية يتابع تقدم أشغال الطرق السيارة "تونس ـ جلمة" و"تونس ـ سيدي بوزيد ـ قفصة" و"قابس ـ مدنين"


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 22:18 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تطرق اجتماع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، إلى مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة، الذي سيليه مشروع الطريق السيارة تونس – سيدي بوزيد ومنها إلى قفصة.


كما تناول اللقاء تقدّم أشغال الطريق السيارة قابس - مدنين، الذي سيدخل حيز الاستغلال في الثلاثية الأولى من السنة القادمة، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية.

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وأكد رئيس الدولة، بالمناسبة، "ضرورة احترام الآجال والمواعيد، والتسريع في تحقيق هذه المشاريع الكبرى لفكّ العزلة على عدد من المناطق، خاصة وأن مثل هذه الطرقات السيارة من شأنها التحفيز على الاستثمار في الجهات المعنية، التي بقيت لعقود طويلة تشكو من صعوبة التنقل وصعوبة بعث مشاريع اقتصادية واجتماعية".


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