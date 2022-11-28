حمة الهمامي للجزيرة: البرلمان القادم سيكون مثل السيرك

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وتابع حمة الهمامي " الرئيس في حد ذاته حين وصل إلى السلطة صرّح بأنه لا يوجد برنامج لديه ولا وعود. وهذا البرلمان لن تكون له سلطة تشريعية، ولا سلطة رقابة على الرئيس، ولا على الحكومة. إذًا هذا المجلس هو محاولة من الرئيس لتمرير مشروعه، وبالتالي لن يكون له وزن في الحياة السياسية، والسلطة ستبقى كاملة بيد شخص "متألّه".وتحدث حمة الهمامي عن اخطاء اليسار قائلا "بالنسبة لليسار "الثوري" الذي أنتمي إليه اكتست مواقفها بكثير من التردد والغموض، مضيفا "نحن في حزب العمال قمنا بعدة أخطاء؛ فلم نقدم للشعب برنامجا متكاملا وواضحا، وكان علينا أن نستغل الوضع من أجل أن نلتحم أكثر بالعمال والكادحين؛ فالجبهة الشعبية كادت أن تتحول إلى مجرد معارضة برلمانية، وكان علينا أيضا أن ننظم صفوفنا أكثر".