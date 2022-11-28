نشرت هيئة الإنتخابات، اليوم الإثنين، على صفحتها، "دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022" والذي تضمّن الإطار القانوني المنظّم لإجراءات الحملة وتعريف بعض المصطلحات.
هيئة الإنتخابات تنشر دليل قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابية لتشريعية 2022
| 11:00 Cameroun - Serbie 3-3
14:00 Corée du Sud - Ghana 2-3
17:00 Bresil - Suisse
20:00 Portugal - Uruguay
En continu...
الاثنين 28 نوفمبر 2022 | 4 جمادي الأول 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:47
|12:14
|07:10
|05:39
|
17°
|18°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|18°-14
|17°-11
|17°-13
|17°-11
|19°-12
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 257516