هيئة الإنتخابات تنشر دليل قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابية لتشريعية 2022

نشرت هيئة الإنتخابات، اليوم الإثنين، على صفحتها، "دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022" والذي تضمّن الإطار القانوني المنظّم لإجراءات الحملة وتعريف بعض المصطلحات.











