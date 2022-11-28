هيئة الإنتخابات تنشر دليل قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابية لتشريعية 2022


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 16:58 قراءة: 0 د, 9 ث
      
نشرت هيئة الإنتخابات، اليوم الإثنين، على صفحتها، "دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022" والذي تضمّن الإطار القانوني المنظّم لإجراءات الحملة وتعريف بعض المصطلحات.




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