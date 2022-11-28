حاتم المليكي: تونس ولات ضيعة محروس


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 16:30 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" انه لا يمكن ابدا الحديث عن موضوع التامر على امن الدولة في ظل جهل بكل المعطيات مضيفا " القضية لا تزال جارية".
وتابع حاتم المليكي " اين وصلت التحقيقات المتعلقة بملف تسميم رئيس الجمهورية" مشيرا بان الامر فضيحة دولة خاصة بعد قيام كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وامير قطر الشيخ تميم بالاطمئنان على صحته.

وقال حاتم المليكي " أين عملية القبض على المتورطين نحن نسمع مؤامرات والجميع يمارس حرب الكل على الكل".
واضاف " الدولة تنهار بكل مؤسساتها والتونسيون يسبون بعضهم البعض واصبحنا مثل " ضيعة محروس".
..

.


الفيديو: الدقيقة 23


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257510



World cup
  11:00 Cameroun - Serbie 3-3
  14:00 Corée du Sud - Ghana 2-3
  17:00 Bresil - Suisse
  20:00 Portugal - Uruguay

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 28 نوفمبر 2022 | 4 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:47 12:14 07:10 05:39
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1417°-1117°-1317°-1119°-12
  • Avoirs en devises
    21927,2

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36444 DT        1$ =3,23020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   473,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   