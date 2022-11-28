حاتم المليكي: تونس ولات ضيعة محروس

قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" انه لا يمكن ابدا الحديث عن موضوع التامر على امن الدولة في ظل جهل بكل المعطيات مضيفا " القضية لا تزال جارية".

وتابع حاتم المليكي " اين وصلت التحقيقات المتعلقة بملف تسميم رئيس الجمهورية" مشيرا بان الامر فضيحة دولة خاصة بعد قيام كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وامير قطر الشيخ تميم بالاطمئنان على صحته.





وقال حاتم المليكي " أين عملية القبض على المتورطين نحن نسمع مؤامرات والجميع يمارس حرب الكل على الكل".

واضاف " الدولة تنهار بكل مؤسساتها والتونسيون يسبون بعضهم البعض واصبحنا مثل " ضيعة محروس".

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الفيديو: الدقيقة 23





وقال حاتم المليكي " أين عملية القبض على المتورطين نحن نسمع مؤامرات والجميع يمارس حرب الكل على الكل".واضاف " الدولة تنهار بكل مؤسساتها والتونسيون يسبون بعضهم البعض واصبحنا مثل " ضيعة محروس".