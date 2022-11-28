بعد أن صرّح بأن "التنفير" من الانتخابات جريمة انتخابية، فاروق بوعسكر ينفي أنه صرّح بذلك ويؤكد على حق المقاطعين للانتخابات في التعبير عن ٱرائهم‎‎


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 15:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
نفى الاثنين 28 نوفمبر، رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر انه صرّح بأن التنفير من الانتخابات جريمة انتخابية مؤكدا ان الجرائم الانتخابية محددة بالقانون.



وقال بوعسكر في تصريح لاذاعة موزاييك انه من حق الأحزاب والأشخاص غير المترشحين بما في ذلك المقاطعين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية وفق ما يضبطه القانون.
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يذكر ان بوعسكر صرح الجمعة الماضي لنفس الاذاعة بأن تنفير الناخابين من الانتخابات مخالفة للقانون الانتخابي التونسي وجريمة انتخابية وفق تعبيره.

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ونبه بوعسكر الي ان "تنفير الناخبين" يندرج ضمن بث خطابات تدعو الي العنف والتعصب والتمييز وهذا مجرّم منذ 2011 " وتابع قائلا حرية التعبير مكفولة ومضمونة لكن هناك جرائم انتخابية يجب الانتباه منها.

الفيديو 1:30


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