ماهر الجديدي: هيئة الإنتخابات لا تقوم بالبروباغندا لرئيس الجمهورية

رد اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 نائب رئيس الهيئة العليا المستقبة للانتخابات ماهر الجديدي على الاتهامات الموجهة للهيئة حول ولائها لرئيس الجمهورية قيس سعيد.





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وفي حوار له في ماتنيال اذاعة شمس نفى ماهر الجديدي تلك الاتهامات وأكد أن هيئة الانتخابات لا تقوم بالبروباغندا (الدعاية) لرئيس الدولة.وشدّد على أن الهيئة مستقلة وهي ملك للدولة وتنشط في إطار القانون ولا تتبع أي طرف سياسي مبينا أنها تسمتع لجميع الأراء ومنفتحة على كل الانتقادات ووجهات النظر المختلفة.وتابع أن اللعبة السياسية خارج أسوار الهيئة، وأن الهيئة لن تسقط في الصراعات والتجاذبات السياسية.